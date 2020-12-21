В Лаишевском районе РТ на пожаре в частном доме погиб человек

Фото: ГУ МЧС по РТ

20 декабря в 19.30 поступило сообщение, о горении частного дома в селе Татарский Янты Лаишевского района РТ, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану. Пожаром по всей площади были охвачены дом и сарай (57 кв. метров) с угрозой распространения огня на баню, расположенную в семи метров от объектов горения.

Признаков наличия живых людей внутри горящих зданий не наблюдалось.

В 20.14 к месту пожара прибыли два отделения 118 ПСЧ на пожарных автоцистернах в составе восьми человек. В 21.13 минут пожар был ликвидирован.

Фото: МЧС по РТ

В 06.41 21 декабря на месте происшествия обнаружено тело погибшего, предположительно мужчина 1990 года рождения.

Причина пожара устанавливается.

Вечером 20 декабря в Казани на пожаре в квартире погибла пожилая женщина. Одного человека удалось спасти.

