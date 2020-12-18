В Татарстане 10 классов закрыты на карантин

На сегодняшний день в Татарстане десять классов в десяти школах закрыты на карантин в связи с заболеваниями гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Восемь классов закрыты в школах Казани. На временную изоляцию отправлен также один класс в Нижнекамском районе РТ и один в Камско-Устьинском.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Всего на карантине в республике находятся 267 школьников.

Напомним, что, по данным замминистра здравоохранения РТ Фариды Яркаевой, через утренние фильтры в школах сегодня не прошли 122 ребенка.



Татьяна Демина