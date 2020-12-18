В России за сутки зарегистрировали 28,5 тысячи случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 28 552 новых случая коронавируса, общее число зараженных выросло до 2 791 220 человек. Об этом сообщает федеральный оперштаб.



За последние сутки в России выздоровели 26 093 человека. Таким образом, число выздоровевших возросло до 2 228 633 человек. Еще за сутки подтвердились 611 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 49 762 человек.



Напомним, вчера в России подтвердились 28 214 новых случаев коронавируса.



Маргарита Головатенко