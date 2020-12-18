Новости общества

12:21 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России за сутки зарегистрировали 28,5 тысячи случаев заражения коронавирусом

11:10, 18.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России за сутки зарегистрировали 28,5 тысячи случаев заражения коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в России выявлено 28 552 новых случая коронавируса, общее число зараженных выросло до 2 791 220 человек. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

За последние сутки в России выздоровели 26 093 человека. Таким образом, число выздоровевших возросло до 2 228 633 человек. Еще за сутки подтвердились 611 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 49 762 человек.

Напомним, вчера в России подтвердились 28 214 новых случаев коронавируса.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также
Live pic Видеотрансляция Online-конференция с начальником ГБУ «Управление рационального использования ТЭР» Робертом Гилязиевым
Официальные партнеры

Спецпроекты

Рекомендуем