Казанские врачи успешно пересадили печень многодетной матери

Врачи РКБ Татарстана спасли жизнь многодетной матери, пересадив печень. Об этом сообщается в Instagram медучреждения.

Районные медики не могли выяснить, в чем причина ухудшения самочувствия женщины. Ей не помогали ни обследования, ни лечение, ни переливание крови. Тогда ее направили в Казань в отделение гастроэнтерологии Республиканской клинической больницы.



После дополнительных обследований и анализов выяснилось, что у пациентки — цирроз неясной этиологии — беспричинное разрушение печени. Женщина была абсолютно здоровой, не употребляла алкоголь, не болела гепатитом. Ее организм дал сбой.

Единственный шанс на излечение — пересадка печени. Однако было неизвестно, когда мог появиться донорский орган, и подошел ли он по параметрам для пациентки. Женщине сделали лапароцентез: откачали 20 литров жидкости из живота. Далее медики поддерживали ее состояние до возможной трансплантации. Без нужной операции женщине оставался максимум год.



Спустя время врач-гастроэнтеролог сообщила, что необходимый донорский орган найден и подходит по всем показателям. Той же ночью женщину госпитализировали, а операцию назначили уже на следующий день. Пересадка прошла успешно, пациентка идет на поправку.



«Я и не верила до конца, что доживу до операции. А мне бы хоть деток поднять, большего я и не просила... Но мне подарили вторую жизнь в 28! Я здесь, с кучей таблеток. Но здесь! И уже скоро буду со своими детьми», — рассказала она.

Также врачи ДРКБ спасли почку 12-дневному ребенку, которому еще внутриутробно диагностировали гидронефроз III степени.



Татьяна Леухина