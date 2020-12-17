В Университете Иннополис создали «умную» майку для занятий спортом

Специалисты Лаборатории нейронаук и когнитивных технологий Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии компонентов робототехники и мехатроники» на базе Университета Иннополис совместно с сотрудниками Чайковского государственного института физической культуры и Инжинирингового центра Университета Лобачевского разрабатывают новый проект — «умную» майку для спортсменов.



Сейчас «умная» майка может регистрировать активность основных мышц плечевого пояса с возможностью масштабирования на мышцы всего тела благодаря датчикам и таким образом помогает найти ошибки в выполнении упражнений — тренер может видеть, что именно спортсмен делает неверно ,и дает рекомендации по улучшению тренировок.

Разработчики отмечают, что есть смысл сделать разработку не на все тело, а на его отдельные части, так как каждому виду спорта интересны определенные группы мышц. Сейчас идет работа над созданием интеллектуальной системы для оптимизирования выполнения упражнений — команда надеется, что так спортсмен сможет заниматься с виртуальным тренером.

Фото: pixabay.com

По словам руководителя Лаборатории нейронаук и когнитивных технологий Александра Храмова, упор сейчас идет на такие зимние технические виды спорта, как биатлон и прыжки с трамплина — именно у этих спортивных областей есть запросы на подобные разработки. «Проект рассчитан на сухопутные виды спорта, для водных видов необходима водонепроницаемость, а это отдельная задача», — приводит его слова пресс-служба университета.