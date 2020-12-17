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Путин рассказал о мусорной реформе

13:07, 17.12.2020
Путин рассказал о мусорной реформе
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-конференции рассказал о ходе мусорной реформы в стране.

«Необходимо создать замкнутый цикл производства, когда отходы не идут на полигоны, а используются в других производствах», — отметил Путин.

Необходимо наладить нормальную сортировку, чтобы все распределялось по соответствующим сегментам и перерабатывалось, — добавил он.

«Необходимо добиться расширенной ответственности между производителями и упаковщиками продуктов, чтобы перенести нагрузку за утилизацию с граждан на производителей упаковочных изделий», — заявил Путин.

«Реальное время» транслирует самые важные моменты большой пресс-конференции Владимира Путина.

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