Путин рассказал о мусорной реформе

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-конференции рассказал о ходе мусорной реформы в стране.



«Необходимо создать замкнутый цикл производства, когда отходы не идут на полигоны, а используются в других производствах», — отметил Путин.

Необходимо наладить нормальную сортировку, чтобы все распределялось по соответствующим сегментам и перерабатывалось, — добавил он.

«Необходимо добиться расширенной ответственности между производителями и упаковщиками продуктов, чтобы перенести нагрузку за утилизацию с граждан на производителей упаковочных изделий», — заявил Путин.

«Реальное время» транслирует самые важные моменты большой пресс-конференции Владимира Путина.

