Путин рассказал о мерах поддержки населения

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-конференции рассказал о государственных мерах поддержки населения.

«Во-первых, в связи с тем, что безработица выросла с 4,7% до 6,3% повысили пособия по безработице», — заявил Путин.

Для детей до 1,5 года ввели пособия: если у каждого члена семьи доходы ниже двух прожиточных минимумов, то такие семьи имеют право на получение одного прожиточного минимума на каждого ребенка.

Для детей от 1,5 до 3 лет — можно получить то же самое, но из материнского капитала.

Для детей от 3 до 7 лет, если в семье не дотягивают до одного прожиточного минимума, то 0,5 прожиточного минимума на ребенка.

«Реальное время» транслирует самые важные моменты большой пресс-конференции Владимира Путина.

