Десятки домов Советского района завтра останутся без воды

Завтра, 18 декабря в некоторых домах Советского района будет отключено водоснабжение. Об этом сообщается на портале исполкома Казани.

С девяти утра 18 декабря до шести утра 19 декабря воды не будет по адресам:

ул.Габишева, 33а (школа №69), 35, 39, 41 (детский сад №385)

ул.Кул Гали, 1а (детский сад №157), 7а корпус 1 (детский сад №362)

ул.Академика Завойского, 2, 2 корпус 1, 2 ; 4, 6, 8, 10 (детский сад №163), 12, 14/74, 16, 18, 20, 22, 22а, б, в

ул.Юлиуса Фучика, 6 в, д, 52, 58а, 58б, 62, 62а, 62/1, 64 корпус 1, 2, 3; 64/1, 64б/1, 64а, 66, 68, 70 (детский сад №106), 72, 72 корпус 1, 72 а, б, в, 74/14, 99, 99а, 101, 103, 105, 105 а, б, в, е, 105/1, 105а корпус 1, 2, 3, 4, 5, 7, 105а/1, 107, 107 а, в, 109.

Фото: kzn.ru



Неудобства связаны с работами на сетях водопровода. Коммунальщики просят жителей заранее запастись водой.



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Ольга Плешкова