Медведев: работа в «разнотык» — хроническая проблема России

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что работа российских ведомств в «разнотык» является главной проблемой в их деятельности. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Это у нас, к сожалению, хроническая проблема, когда вроде все занимаются полезным делом, все в материале, но разнотык, и многие люди делают одну и ту же работу, во всяком случае, занимаются близкими тематиками», — заявил Медведев.

Он призвал ведомства России работать согласованно. В частности, Медведев дал поручение Минздраву РФ и Минобрнауки РФ «сформировать комплексный межведомственный план научных исследований». Это позволит определить направления исследований в других государственных структурах.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

На прошлой неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин отчитал чиновников из ФАС, Минпромторга, Минсельхоза и Минэкономразвития из-за роста цен на продукты. По его словам, работа этих структур и их руководителей дала сбой.



Татьяна Демина