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Фишман-Бекмамбетовой вручили знак отличия «За безупречную службу Казани»

10:49, 16.12.2020
Фишман-Бекмамбетовой вручили знак отличия «За безупречную службу Казани»
Фото: соцсети

Сегодня на заседании Казгордумы помощнице президента Татарстана Наталии Фишман-Бекмамбетовой вручили знак отличия «За безупречную службу Казани» за добросовестный труд. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

Медаль «За заслуги в развитии местного самоуправлении РТ» вручили и.о. первого заместителя руководителя исполкома Казани — начальнику управления культуры Азату Абзалову.

За вклад в подготовку 45-го чемпионата WorldSkills главу администрации Кировского и Московского районов Казани Сергея Миронова наградили медалью «За доблестный труд».

Ранее «Реальное время» сообщало, что Фишман-Бекмамбетова награждена медалью Татарстана «За доблестный труд».

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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