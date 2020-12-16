Фишман-Бекмамбетовой вручили знак отличия «За безупречную службу Казани»
Сегодня на заседании Казгордумы помощнице президента Татарстана Наталии Фишман-Бекмамбетовой вручили знак отличия «За безупречную службу Казани» за добросовестный труд. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».
Медаль «За заслуги в развитии местного самоуправлении РТ» вручили и.о. первого заместителя руководителя исполкома Казани — начальнику управления культуры Азату Абзалову.
За вклад в подготовку 45-го чемпионата WorldSkills главу администрации Кировского и Московского районов Казани Сергея Миронова наградили медалью «За доблестный труд».
Ранее «Реальное время» сообщало, что Фишман-Бекмамбетова награждена медалью Татарстана «За доблестный труд».
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