Победитель «Новогодней Казани» может отправиться в полет на воздушном шаре

В Казани стартовал конкурс на лучшее оформление объектов туристической индустрии «Новогодняя Казань». Победитель отправится в полет на воздушном шаре над Казанью.

Участвовать в конкурсе могут предприятия и организации всех форм собственности, индивидуальные предприниматели, работающие на территории Казани в сфере туризма, которые комплексно оформили в качестве конкурсной работы капитальный объект (входную группу, здание) или внутренний интерьер.

Конкурс пройдет в нескольких номинациях: «Лучшее новогоднее оформление здания — выбор горожан», «Лучшее новогоднее оформление здания — выбор экспертного жюри», «Лучшее внутреннее новогоднее оформление — выбор горожан», «Лучшее внутреннее новогоднее оформление — выбор экспертного жюри».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Фотографии могут отправить как собственники объектов, авторы оформления, так и жители или гости города на электронную почту tourism.kzn@tatar.ru в срок до 8 января 2021 года. Необходимо указать наименование указанного объекта и его адрес.

Лучшие идеи по праздничному оформлению будут опубликованы в аккаунте Instagram — gokazan.ru с хештегами #НовогодняяКазань, #СhristmasKazan, #айдаКазань, #всевКазань, #КазаньГостеприимная, #WelcometoKazan, #KazanIsMuchMore.

Ольга Плешкова