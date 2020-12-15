Новости экономики

23:03 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Сбербанк спрогнозировал перевод до 4 трлн рублей из банков в цифровой рубль

22:15, 15.12.2020
Сбербанк спрогнозировал перевод до 4 трлн рублей из банков в цифровой рубль
Фото: пресс-служба ПАО «Сбербанк»

Сбербанк оценил размер перетока безналичных рублей из банков в ЦБ после запуска цифрового рубля. В кредитной организации подсчитали, что в течение трех лет после появления новой формы денег туда может перейти 2–4 трлн безналичных рублей, сообщил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

А создание и введение цифрового рубля может привести к росту процентных ставок в среднем на 0,5 процентных пункта.

Фото: Илья Репин

«На рынке сейчас нет большого профицита ликвидности, ликвидность сбалансирована. <...> Эти же средства (2–4 трлн руб.) перестанут быть доступными для кредитования, что в конечном счете приведет к дефициту ликвидности и, как следствие, к росту ставок», — передает РБК слова Попова.

Специалист добавил, что переток примерно 10% наличных и безналичных денежных средств в цифровой рубль приведет к увеличению кредитных ставок на половину процентного пункта.

Сегодня Сбербанк заключил соглашение о сотрудничестве с Правительством Республики Татарстан.

Татьяна Леухина
ЭкономикаФинансыБюджетБанки
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем