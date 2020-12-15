Сбербанк заключил соглашение о сотрудничестве с Правительством Республики Татарстан

Сбербанк заключил соглашение о сотрудничестве с Правительством Республики Татарстан. Документ подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.



Ключевыми направлениями в рамках сотрудничества станут совместное развитие, эксплуатация и тиражирование цифровых платформенных решений в приоритетных отраслях экономики и социальной сферы, включая здравоохранение, образование, промышленность, сельское хозяйство, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, безопасность городской среды, транспортную и энергетическую инфраструктуру, туризм, финансовые услуги и поддержку экспортоориентированных предприятий.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка:

«Мы давно и успешно сотрудничаем с Правительством Республики Татарстан по различным проектам в регионе. Сегодняшнее подписание станет следующим этапом нашего взаимодействия. Оно позволит быстро и качественно внедрить в Татарстане новые цифровые технологии и автоматизированные системы, направленные на повышение эффективности государственного управления и контроля исполнения задач на основе платформенных решений Сбера».

Рустам Минниханов, президент Республики Татарстан:

«Татарстан уделяет самое серьезное внимание развитию и тиражированию цифровых технологий. Взаимодействие со Сбербанком позволяет нам внедрять новые разработки в самые короткие сроки. Главное, что все эти решения направлены прежде всего на рост качества жизни, улучшение обслуживания населения и реагирования на новые запросы граждан в самых разных отраслях, таких как здравоохранение, образование и другие».

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»