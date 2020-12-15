Лучший финский хоккеист о КХЛ: «Безумие — сезон в таких условиях. Руководству будто все равно»

Лучший хоккеист в истории финского хоккея Теему Селянне раскритиковал политику Континентальной хоккейной лиги.

«Безумие какое-то. Даже молодые люди могут серьезно заболеть, а руководству КХЛ как будто бы все равно. Конечно, нельзя полностью остановить жизнь, но в таких условиях глупо играть без жесткой карантинной зоны по типу «пузыря».

Также Селянне посоветовал боссам клубов Национальной хоккейной лиги не начинать следующий сезон.

«Я не вижу смысла в начале сезона НХЛ. Владельцы команд потеряют меньше денег, если сезон отменят. В НХЛ на трибуны точно не пустят зрителей, а без них финансово невыгодно играть», — сказал Селянне в интервью изданию Iltalehti.

Нынешний сезон КХЛ состоит из 690 игр, а сезон вместе с розыгрышем Кубка Гагарина продлится до апреля 2021 года. Начало сезона в НХЛ, по инсайдерской информации, планируется в середине января.