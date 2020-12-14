Фотоотчет с ярмарки и опрос про Новый год: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 14 декабря

Сегодня в Актанышском района Татарстана председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев встретился с руководителями татарских организаций Башкортостана. Руководитель Актанышского района Энгель Фаттахов поделился фото и видео с мероприятия.

Глава Апастовского района Равиль Хисамутдинов напомнил подписчикам при помощи сторис о днях приема граждан.

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Руководитель Арского района Ильшат Нуриев выложил в сторис небольшой фотоотчет с сельхозярмарки, которая проходила в субботу.

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Руководитель Дрожжановского района Марат Гафаров решил поинтересоваться у подписчиков, верят ли они в Деда Мороза и что ждут от наступающего 2021 года.

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Мэр Елабуги, глава Елабужского района Рустем Нуриев рассказал, что городские власти продолжают закупать новую дорожную технику.