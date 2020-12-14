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В Казани 19 классов в 14 школах ушли на карантин

17:25, 14.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Казани 19 классов в 14 школах ушли на карантин
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани на карантин ушли 19 классов в 14 школах города по причине простудных заболеваний. Остальные школы Татарстана продолжают работу в штатном режиме.

На прошлой неделе учебный процесс приостанавливался лишь в двух классах Бавлинского района. Эпидемиологическая обстановка там улучшилась. С сегодняшнего дня школьники вернулись за парты, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин объяснил, почему в республике школьников не переводят «на дистанционку».

Татьяна Леухина
ОбществоОбразованиеМедицина Татарстан
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