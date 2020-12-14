В Нижнекамске задержали двух подростков по подозрению в серии мошенничеств
В Нижнекамске полиция задержала троих подозреваемых в совершении ряда мошенничеств. Двое из задержанных несовершеннолетние — 15 и 16 лет, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.
Злоумышленники размещали в интернете объявления об услугах и продаже. После того, как клиент переводил предоплату, мошенники исчезали. Таким образом им удалось незаконно получить около 400 тыс. рублей.
Все задержанные свою вину в содеянном признали. Несовершеннолетние находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Третий задержанный, житель Ульяновска 1987 года рождения, задержан.
Возбуждено несколько уголовных дел по статье 159 УК РФ «Мошенничество».
В ноябре в Казани мошенники, представившись сотрудниками банка и полиции, украли у мужчины 900 тыс. рублей.
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