В Казани мошенники похитили 900 тысяч рублей, представившись сотрудниками банка и полиции

В Казани мошенники, представившись сотрудниками банка и полиции, украли у мужчины 900 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба городского управления МВД.

35-летнему жителю Казани позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он спросил потерпевшего, не совершал ли тот перевод в размере восемь тысяч рублей. После отрицательного ответа мужчине сообщили, что с его счета кто-то пытался списать средства.

Через несколько минут потерпевшему позвонил мужчина, представившись сотрудником полиции. Он сообщил, что займется делом о попытке кражи его денег и сказал, что тот в свою очередь должен выполнить все указания «сотрудников» банка.

Злоумышленники вынудили мужчину перевести на указанный ими счет 300 тыс. рублей, оформить кредит в размере 600 тыс. рублей и перечислить эти деньги на специальные «банковские ячейки».

Фото: realnoevremya.ru

Мошенники заверили, что таким образом средства мужчины окажутся в безопасности, после чего исчезли. Пострадавший обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Полиция устанавливает личности злоумышленников.

Ранее в МВД по РТ сообщили, что в Казани преподавательница одного из престижных лицеев перевела злоумышленникам почти миллион рублей.



Татьяна Демина