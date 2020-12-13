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История родного села и смерть Сапунова :новые посты в «Инстаграмах» глав районов Татарстана 13 декабря

20:10, 13.12.2020
История родного села и смерть Сапунова :новые посты в «Инстаграмах» глав районов Татарстана 13 декабря
Фото: instagram.com/margafarov

Глава Актанышского района Татарстана Энгель Фаттахов выложил видео со своей тренировки на лыжах и пожелал хороших выходных жителям районам.

Руководитель Кукморского района Сергей Димитриев поделился фото заката. Подписчики восхитились красотой природы и подметили, что такие виды могут быть только в Кукморе.

Глава Дрожжановского района Марат Гафаров выложил новое видео в рамках своей рубрики «История родного села» и рассказал подписчикам о населенном пункте Новое Какерли.

Руководитель Нижнекамского района Айдар Метшин поделился печальной новостью — умер музыкант группы «Воскресение» Андрей Сапунов. «Умер мой друг — Андрей Сапунов. Очень больно!», — написал глава района.

Общество Татарстан
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