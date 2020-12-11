В Татарстане мужчина на эвакуаторе похитил автомобиль

В Татарстане полиция задержала 33-летнего жителя села Осиново Зеленодольского района РТ, похитившего припаркованный автомобиль при помощи эвакуатора. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

До совершения кражи безработный мужчина несколько дней следил за машиной. Ущерб от преступления составил 450 тыс. рублей.

Злоумышленник сам пришел в полицию и признался в содеянном. Украденный автомобиль он продал в Казани. Машина разыскивается полицейскими.

Фото: 16мвд.рф

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража».

Ранее в Казани задержали 39-летнего местного жителя при попытке похитить гараж. По предварительным данным, ущерб от преступления составил 200 тыс. рублей.



Татьяна Демина