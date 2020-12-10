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Прокуратура следит за расследованием дела о суициде подростка в Казани

18:40, 10.12.2020
Прокуратура следит за расследованием дела о суициде подростка в Казани
Фото: instagram.com

Прокуратура Московского района Казани осуществляет надзор за ходом расследования дела о суициде подростка в столице Татарстана. По факту гибели юноши продолжается предварительное следствие.

Прокуратура Татарстана мониторит публикации и комментарии пользователей в соцсетях на эту тему. Надзорное ведомство внесло требование в адрес следователя о проведении дополнительных следственных действий, в том числе с участием представителя потерпевшего, для объективности расследования, сообщила пресс-служба прокуратуры РТ.

Фото: Илья Репин (архив)

В соцсетях мать 15-летнего школьника казанской гимназии №102, который ушел из жизни в сентябре этого года, рассказала, что в предсмертной записке он обвинил в этом учителя химии. По словам родительницы, педагог позволяла себе унижать детей, обзывая их.

Татьяна Леухина
ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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