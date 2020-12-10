Прокуратура следит за расследованием дела о суициде подростка в Казани

Прокуратура Московского района Казани осуществляет надзор за ходом расследования дела о суициде подростка в столице Татарстана. По факту гибели юноши продолжается предварительное следствие.

Прокуратура Татарстана мониторит публикации и комментарии пользователей в соцсетях на эту тему. Надзорное ведомство внесло требование в адрес следователя о проведении дополнительных следственных действий, в том числе с участием представителя потерпевшего, для объективности расследования, сообщила пресс-служба прокуратуры РТ.

Фото: Илья Репин (архив)

В соцсетях мать 15-летнего школьника казанской гимназии №102, который ушел из жизни в сентябре этого года, рассказала, что в предсмертной записке он обвинил в этом учителя химии. По словам родительницы, педагог позволяла себе унижать детей, обзывая их.



Татьяна Леухина