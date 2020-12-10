В ближайшие дни синоптики Татарстана обещают ночные температуры до -27°С и дневные до -13°С

Фото: Максим Платонов (архив)

Синоптики Татарстана составили предварительный прогноз на ближайшие пять дней. Существенных изменений в это время они не ожидают.

В пятницу, 11 декабря, специалисты не ждут существенных осадков. Ветер будет слабым. Ночью температура воздуха составит 14—19 градусов мороза, но при прояснениях может опуститься вплоть до -27°С. Днем термометры покажут от -8°С до -13°С.

Фото: Максим Платонов (архив)

В субботу и воскресенье влияние антициклона в регионе сохранится. Осадков не будет, ветер слабый. Температуры ночью могут достигать 20—25 градусов мороза, днем они установятся на уровне 7—12 градусов ниже ноля.

Предварительный прогноз на 14 и 15 декабря говорит о том, что сохранится морозная погода, без существенных осадков. При прояснениях ночные морозы могут достигать -23°С, днем температура будет колебаться от -8°С до -13°С.