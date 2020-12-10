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В Казани из конного центра украли кавалерийские шашки

10:58, 10.12.2020
В Казани из конного центра украли кавалерийские шашки
Фото: "Реальное время"

О раскрытии кражи из конного центра Казани сообщило сегодня МВД Татарстана. Подозреваемого задержали пьяным за рулем на улице Боевой, в салоне был найден тренировочный карабин, пропавший в ночь на 4 декабря из центра.

В ту ночь также пропали три кавалерийские казачьи шашки и шуруповерт, рюкзак одной из сотрудниц центра с портативной колонкой, электронной сигаретой и документами. Общий ущерб составил около 100 тысяч рублей.

Делом о краже занимается отдел полиции «Зареченский», решается вопрос о привлечении задержанного к ответственности по ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

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