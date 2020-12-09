Депутат Госсовета РТ Фарид Минигулов передал средства защиты волонтерам

Фото: Максим Платонов

В Республике Татарстан продолжается общероссийская акция #МыВместе по оказанию помощи нуждающимся в период пандемии. В рамках акции депутат Госсовета РТ Фарид Минигулов поддержал волонтеров «Информационно-ресурсного центра добровольчества Республики Татарстан» и передал им очередную партию средств индивидуальной защиты — масок, перчаток, дезинфицирующих средств. СИЗы предназначены для волонтеров-медиков, которые оказывают помощь пожилым людям.

Десяток коробок со средствами защиты от имени депутата Госсовета РТ Фарида Минигулова передал волонтерам помощник депутата Александр Эбель.

— Благодарим за передачу средств индивидуальной защиты. 2020 год показал, насколько важно в такие моменты помогать друг другу. За это время огромное количество партнеров появилось у нашего ресурсного центра, которые всегда помогают нам, чем могут. Партия СИЗов будет направлена для волонтеров-медиков и других волонтерских организаций, которые сейчас находятся на передовой, являются лицом добровольческого движения в 2020 году. Если волонтеры раньше были молодые, сейчас они более взрослые. Поэтому очень важно заботиться о здоровье ребят. И огромная благодарность компаниям, которые уделяют этому внимание, — сказала руководитель сектора специальных проектов АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества Республики Татарстан» Мария Рязанова.

В настоящее время в Татарстане задействованы более трех тысяч волонтеров по доставке продуктов питания пожилым людям, а также более двух тысяч человек по доставке лекарств.