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Мухаметшин: «Коррупция — как ржавчина, разъедает не только экономику республики, но и доверие к властям»

10:34, 09.12.2020
Мухаметшин: «Коррупция — как ржавчина, разъедает не только экономику республики, но и доверие к властям»
Фото: Лина Саримова

Спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, выступая на открытии Республиканского антикоррупционного форума, заявил, что за последние 5 лет число жителей Татарстана, попадающих в коррупционные ситуации, сокращается неизменно: «Это неплохой показатель»

«Перед подготовкой к мероприятию я проанализировал много материалов и выяснил, что с 10% до 8,5% снизился показатель [коррупции] по сравнению с прошлым годом. Нам удалось несколько снизить. Я, правда, не докопался, что конкретно стало причиной [снижения]", — отметил Мухаметшин.

По его словам, «коррупция — как ржавчина, разъедает не только экономику республики, но и доверие к властям, развращает нашу молодежь».

ОбществоВласть Татарстан
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