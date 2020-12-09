Татарстанская компания вложит 1 млрд рублей в развитие агрофирмы в Ульяновской области

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов объявил, что татарстанская компания вложит в развитие АО «Агрофирма «Старомайнская» около 1 млрд рублей. Эти деньги пойдут на увеличение посевных площадей и поголовья рогатого скота.

Развитием займется зарегистрированное в Рыбной Слободе ООО «Логос».

«Логос» вкладывает один млрд рублей в развитие агрофирмы «Старомайнская». Мы продолжаем вкладывать бюджетные средства в изменение инфраструктуры муниципалитета — ремонтируем и строим социальные учреждения, обновляем дороги, освещение, инженерные сети, поэтому закрепление новых сельхозпроизводств на территории дает новые возможности для ее комплексного развития», — приводит слова губернатора пресс-служба областного правительства.

Предполагается, что компания увеличит посевные площади с 2 421 до 4 300 га, посев овощей с 30 до 300 га, а также стимулировать рост поголовья КРС с 191 до 1000 голов, создать новые рабочие места.

Гендиректор татарстанской компании Евгений Лылов отметил, что в Старой Майне уже построен зерновой терминал, позволяющий загружать продукцию на водный транспорт. В строительство этого терминала «Логос» вложил около 590 млн рублей.