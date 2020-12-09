В 2020 году в России ущерб от коррупционных преступлений превысил 45 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

По данным Генеральной прокуратуры РФ, в России за 9 месяцев текущего года ущерб от коррупционных преступлений составил 45,4 млрд рублей.

«Для сравнения, по итогам 2019 года — эта сумма была в размере около 55,1 млрд рублей, что составило 8,8 процента от суммы ущерба, причиненного всеми видами преступлений в стране», — рассказал «Российской газете» генпрокурор РФ Игорь Краснов.

Он обратил внимание, что точную сумму ущерба назвать сложно, так как для коррупционных преступлений характерна высокая степень латентности.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На 1 октября 2020 в России зарегистрировано 26 311 преступлений коррупционной направленности. По словам Краснова, их число остается относительно стабильным из года в год.

Напомним, что в Татарстане предложили использовать социальную сеть TikTok в качестве инструмента борьбы с коррупцией.



Татьяна Демина