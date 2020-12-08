На Камчатке 31 декабря объявили выходным днем

Фото: Олег Тихонов (архив)

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил, что регион будет отдыхать 31 декабря. Региональные власти приняли решение сделать последний день года выходным.

«Это позволит нашим жителям спокойно сосредоточиться на подготовке к празднику, завершить все необходимые организационные вопросы, купить продукты и все, что нужно для праздника и создания праздничной атмосферы», ― заявил глава региона на брифинге.

Как и в других регионах, рабочим объявлен другой день — 26 декабря, передает пресс-служба правительства региона.

Фракция ЛДПР в Госдуме планирует еще раз внести законопроект, который закрепил бы за 31 декабря статус выходного дня. Теперь предлагается сделать вместо него рабочим днем 8 января, передает ТАСС.

Напомним, что подобное решение уже приняли Татарстан, Чувашия, Костромская, Волгоградская и Томская области. Также отдыхать 31 декабря планируют Белгородская, Курская, Владимирская и Мурманская области, а также Крым и Ставропольский край.