Baza: «Почта России» потратит несколько миллионов рублей на мотивацию руководства

Британская аудиторско-консалтинговая компания Ernst & Young за 3,5 млн рублей займется мотивацией руководства «Почты России». Об этом сообщает Baza со ссылкой на контракт.



Указанные несколько миллионов пойдут на повышение заинтересованности 12 членов правления госкомпании и эффективности их работы. Вскоре после заключения контракта «Почта России» опубликовала на сайте HeadHunter вакансию «Главный специалист по мотивации».

В 2017 году Генпрокуратура России признала законным и обоснованным возбуждение уголовного дела в отношении руководителя департамента Минкомсвязи РФ Ирины Лаптевой. Речь идет о многомиллионных выплатах тогдашнему главе «Почты России» Дмитрию Страшнову. По версии следствия, чиновница необоснованно отдала указания о выплате Страшнову в 2014—2015 годах зарплаты в размере 46 млн рублей и премии по итогам 2014 года на сумму более 82 млн рублей.

Ранее на портале госзакупок появился тендер на оказание образовательных услуг по программам подготовки работников «Почты России» в Татарстане для работы в условиях, связанных с ношением и применением огнестрельного оружия и специальных средств. На это направят 1,9 млн рублей.

