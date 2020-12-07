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Турция депортирует задержанных журналистов НТВ

16:34, 07.12.2020
Турция депортирует задержанных журналистов НТВ
Фото: wikimedia.org

В Стамбуле освободили журналистов НТВ, задержанных ранее в Турции. Им придется покинуть страну.

«Они будут депортированы из Турции», — цитирует «РИА Новости» слова источника.

Фото: ntv.ru

Ранее появлялась информация о возможном аресте корреспондентов и обвинении в шпионаже.

О задержании сотрудников программы «Центральное телевидение» Алексея Петрушко и Ивана Малышкина стало известно накануне. По неофициальным данным, у них не было аккредитации на работу в районе, где располагается производитель боевых беспилотников Baykar Savunma.

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