Турция депортирует задержанных журналистов НТВ

В Стамбуле освободили журналистов НТВ, задержанных ранее в Турции. Им придется покинуть страну.

«Они будут депортированы из Турции», — цитирует «РИА Новости» слова источника.

Фото: ntv.ru

Ранее появлялась информация о возможном аресте корреспондентов и обвинении в шпионаже.

О задержании сотрудников программы «Центральное телевидение» Алексея Петрушко и Ивана Малышкина стало известно накануне. По неофициальным данным, у них не было аккредитации на работу в районе, где располагается производитель боевых беспилотников Baykar Savunma.