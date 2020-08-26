Миннуллина Римма Шамильевна
Общая информация
Родилась 1 июня 1984 года в Казани.
Образование
2006г. — окончила Казанский юридический институт Министерства внутренних дел РФ, юрист;
Трудовая деятельность
2001 — 2007 гг. — служба в органах внутренних дел МВД РФ по Республике Татарстан;
2007 — 2014 гг. — ведущий специалист отдела судебно-претензионной работы, анализа и изучения судебной практики, главный специалист отдела по вопросам жилищного законодательства правового управления Аппарата Исполнительного комитета Казани;
2014 — 2017 гг. — первый заместитель начальника управления по организации деятельности Административных комиссий Аппарата Исполнительного комитета Казани;
С июля 2017 г.— начальник Управления записи актов гражданского состояния Исполнительного комитета Казани.
Награды
Награждена памятной медалью «XXVII Всемирная летняя Универсиада 2013 года в Казани» (2014), Благодарностью Мэра Казани (2016).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: ул.Меридианная д.4
- Телефон: (843) 222-90-91
- Email: u.zags@tatar.ru
- Сайт: https://www.kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-komitet/zags/
Дата последнего обновления: 26.08.2020