Список персон

Миннуллина Римма Шамильевна

Гос. ведомства, Министерства
Миннуллина Римма Шамильевна
Фото: www.kzn.ru/

Общая информация

Родилась 1 июня 1984 года в Казани.

Образование

2006г. — окончила Казанский юридический институт Министерства внутренних дел РФ, юрист;

Трудовая деятельность

2001 — 2007 гг. — служба в органах внутренних дел МВД РФ по Республике Татарстан;

2007 — 2014 гг. — ведущий специалист отдела судебно-претензионной работы, анализа и изучения судебной практики, главный специалист отдела по вопросам жилищного законодательства правового управления Аппарата Исполнительного комитета Казани;

2014 — 2017 гг. — первый заместитель начальника управления по организации деятельности Административных комиссий Аппарата Исполнительного комитета Казани;

С июля 2017 г.— начальник Управления записи актов гражданского состояния Исполнительного комитета Казани.

Награды

Награждена памятной медалью «XXVII Всемирная летняя Универсиада 2013 года в Казани» (2014), Благодарностью Мэра Казани (2016).

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: ул.Меридианная д.4
  • Телефон: (843) 222-90-91
  • Email: u.zags@tatar.ru
  • Сайт: https://www.kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-komitet/zags/

Дата последнего обновления: 26.08.2020


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