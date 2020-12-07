Численность заболевших ковидом в Нижнекамске выросла в 2,2 раза по сравнению с октябрем

Фото: Илья Репин

Из 380 заболевших — 14 детей

В Нижнекамске продолжается рост случаев заболевания коронавирусом. Как заявили сегодня на аппаратном совещании в городской мэрии, ситуация по заболеваемости COVID-19 остается напряженной. За выходные статистика пополнилась девятью новыми случаями, а в целом за минувшую неделю опасный вирус выявлен у 30 нижнекамцев.

Выявлены 1082 человека, контактировавших с носителем коронавируса, после чего им выданы постановления на изоляцию в течение 14 дней. Под медицинским наблюдением находятся 34 человека. По сравнению с октябрем численность «подцепивших» COVID-19 выросла в 2,2 раза. С конца марта диагноз COVID-19 поставлен 383 жителям НМР, причем 14 из них — дети. Анализируя источники заражения, специалисты надзорного органа выявили 53 очага в трудовых коллективах, где число заболевших составило без малого 200 человек. Активными на сегодняшний день, по данным Роспотребнадзора, остаются два очага.

Штрафы для торговли и вернувшихся из-за рубежа

На улицах города, в общественных местах, магазинах продолжаются профилактические рейды сотрудников УВД и Роспотребнадзора: проверены почти 1100 объектов торговли Нижнекамска и района, выявлены 107 нарушений — отсутствие масок и перчаток у продавцов, отсутствие антисептиков, не измеряется температура у сотрудников магазина, не соблюдается соцдистанция. В итоге полицией и Роспотребнадзором выдано около 500 предписаний на 420 тыс. рублей.

Фото: Ринат Назметдинов

Под контролем находятся и нижнекамцы, прибывающие из-за рубежа. Как сообщает нижнекамский отдел Роспотребнадзора, пять человек не прошли тестирование на вирус после возвращения из-за границы. Как следствие, на них составлены протоколы об административном правонарушении и выписан штраф в 45 тыс. рублей. Сведения о еще 26 побывавших на отдыхе за пределами России переданы в УВД, сотрудникам которого поручено выяснить, где они находятся.

Никаких больше хороводов

Вскоре в детских садах и школах стартует череда новогодних праздников. Однако в этом году мероприятия пройдут по-иному: на елки в качестве сопровождающего ребенка не пустят тех, кто старше 65 лет, утренники в детских садах пройдут без родителей, аниматоров и фотографов, а площадь на одного человека должна быть не менее 4 метров. Хороводы, которые сотни лет водили, взявшись за руки, теперь попали под запрет. Помимо этого, объекты, где будут организованы новогодние елки, должны быть обеспечены антисептиками и бактерицидными облучателями, а все дети старше 7 лет и сопровождающие их родители должны быть в масках, но не праздничных, а гигиенических.

Ангелина Панченко