Полицейские больше полусотни раз запрашивали архивы с камер видеонаблюдения в казанских парках

В 40 казанских парках и скверах установили 799 камер, из них 260 камер видеонаблюдения в пяти парках появились в этом году. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил начальник Управления информационных технологий и связи исполкома Казани Дмитрий Кремлев.

Также с начала года поступило 59 запросов от сотрудников МВД на предоставление видеоархивов с камер видеонаблюдения, установленных в парках и скверах.

В целом видеонаблюдение организовано на 782 социальных объектах, для чего установлено 8 857 камер.

Ранее в УМВД России по Казани сообщили, что благодаря камерам видеонаблюдения раскрывается 12% преступлений.

