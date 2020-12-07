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Страховой Дом ВСК о перспективах внедрения цифрового рубля

09:56, 07.12.2020

В ходе встречи руководства Банка России с участниками Ассоциации ФинТех заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК Ольга Николаевна Сорокина поддержала идею выпуска цифрового рубля. В своем выступлении она обозначила, что ВСК приветствует эту инициативу ЦБ по цифровизации российской экономики и готов участвовать в пилотном проекте.

Обсуждение доклада регулятора о цифровом рубле состоялось 26 ноября на площадке Ассоциации ФинТех с участием первого заместителя председателя Банка России Ольги Николаевны Скоробогатовой.

Цифровой рубль — третья форма денег наравне с наличными и безналичными рублями. Появление у граждан и бизнеса новых финансовых возможностей, соответствующих потребностям цифрового мира, повышает конкурентоспособность всей экономики, и Банк России совместно с участниками рынка изучает вопрос выпуска цифровой валюты Центрального банка.*

«Мы видим большую пользу от внедрения цифрового рубля. Например, в сокращении транзакционных издержек компании за счет минимизации количества посредников при платежах. Цепочка посредников от клиента к поставщику может видоизмениться, что ускорит проведение операций и станет дополнительным преимуществом и для клиента.

Это может способствовать снижению и операционных издержек, которые возникают при взаиморасчетах с партнерами, когда иногда процесс поступления денежных затягивается по каким-то техническим причинам. Моментальный платеж решит эти проблемы. Предусмотренный «бесшовный переход» положительно отразится на качестве получаемых данных, снизятся риски мошенничества. Централизация и контроль регулятора обеспечат безопасность операций для клиента.

Большое значение имеет возможность проведения моментальных платежей с использованием цифрового рубля в офлайн-режиме, без доступа к сети Интернет», сообщила Ольга Сорокина.

Также на встрече прозвучали различные мнения и предложения банков и других участников Ассоциации ФинТех. Развернулась плодотворная дискуссия, в ходе которой большинство выступающих поддержали инициативу по внедрению новой формы денег.

Подготовлено при поддержке пресс-службы САО «ВСК»
Справка

Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в ТОП-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 30 млн человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских и международных рейтинговых агентств: «ruAA» — по версии рейтингового агентства «Эксперт РА», АА(RU) — по версии АКРА и «BB» — по международной шкале Fitch Ratings. Сайт — www.vsk.ru.

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