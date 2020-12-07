Сегодня в Татарстане ожидается туман, гололедица и до -16 градусов
В понедельник, 7 декабря, в Татарстане ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами возможны туман и изморозь.
Ветер слабый северо-западный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Днем максимальная температура составит 8—13 градусов ниже ноля, в отдельных районах РТ -16 градусов. В Казани она будет колебаться от -8°С до -12°С. В Набережных Челнах — от -10°С до -13°С.
На дорогах возможно образование гололедицы.
По данным федеральных синоптиков, в ближайшие дни в Татарстане столбик термометра опустится на 7—10 градусов ниже нормы.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым