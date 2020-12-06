Эксперт рассказал, как предотвратить взлом Wi-Fi-роутера

Фото: Дмитрий Щипанов

Эксперты рассказали, как уберечь Wi-Fi-роутер от взлома. Для этого необходимо лишь зайти в его настройки.

Во-первых, необходимо изменить стандартное имя роутера и установить надежный пароль, сообщает «Российская газета» со ссылкой на ИБ-евангелиста компании Avast Луиса Корронса.

Во-вторых, необходимо включить шифрование WPA2/WPA3, что не позволит другим людям подключиться к Wi-Fi без пароля, и отключить WPS. В-третьих, следует поменять сетевое имя роутера (SSID), что скроет от других пользователей его модель.

Фото: pexels.com

Также рекомендуется отключить беспроводное (удаленное) администрирование и обновить прошивку роутера.

Еще одной эффективной мерой в борьбе с потенциальными взломами роутера эксперт назвал установку инструмента, сканирующего сеть на предмет любых подозрительных действий или устройств.

Напомним, что, по данным прокуратуры РТ, в 2019 году в Татарстане выявили 4,5 тысячи случаев киберпреступлений. По сравнению с 2018 годом их число выросло на 45%.



Татьяна Демина