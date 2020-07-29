Татарстанцы боятся киберпреступности меньше всех в Поволжье

Количество «интернет-луддитов» в стране примерно равняется населению Тольятти

Аналитическая служба консалтинговой сети FinExpertiza провела исследование о том, какая доля жителей России избегают пользоваться интернетом из соображений безопасности — боится интернет-вирусов, утечки данных, сетевого мошенничества и т. д. По ее оценкам, к «пугливым» относятся более 730 тысяч россиян (эта цифра чуть больше, чем население, например, Тольятти и чуть меньше — Тюмени). Сильнее всех опасаются интернета в Рязанской области (2,4% населения). Следом идут Ленинградская область (2,1%) и Камчатский край (1,6%).

В десятке «пугливых» регионов — еще Дагестан, Красноярский край, Мурманская и Новгородская области, Ставропольский край и наши соседи по ПФО — Чувашия и Мордовия.

Согласно материалам консалтинговой сети, в России интернетом пользуется более 80% населения. Оставшиеся в большей массе не выходят в Сеть из-за отсутствия необходимости (75%). Есть те, кто просто не умеет в нем работать (34%), 13,2% из потенциальных пользователей считают, что затраты на интернет слишком велики, и лишь у 4,1% нет технической возможности подключиться.

Если взять Приволжский федеральный округ, то здесь самая низкая доля «пугливых» жителей зафиксирована в Татарстане, Пермском крае и Кировской области. Фото Максима Платонова

Татарстан ничего не боится

Если взять Приволжский федеральный округ, то здесь самая низкая доля «пугливых» жителей зафиксирована в Татарстане, Пермском крае и Кировской области (0,1% населения). Следующим в списке храбрых идет Башкортостан (0,2%), за ним — Удмуртия, Оренбургская и Саратовская области (0,3%). Пиковые значения показали уже упоминавшиеся нами Мордовия и Чувашия — по целому 1%.

Президент FinExpertiza Елена Трубникова комментирует страхи россиян так:

— Опасения столкнуться со взломом компьютера, кражей персональных данных или денег понятны и во многом оправданны. Статистика показывает рекордный рост числа киберпреступлений — на 90% за первое полугодие 2020 года и свыше 200% в прошлом году. На продажу то и дело выставляются базы персональных данных. Разумеется, это не причина отказываться от интернета, что в принципе невозможно для современного человека. Скорее это повод задуматься о повышении цифровой грамотности.

«Спасение утопающих — дело рук самих утопающих»

Напомним, в мае 2020 года генеральный прокурор Татарстана Илдус Нафиков проводил специальный брифинг, посвященный защите от онлайн-мошенничества. Он приводил статистику: 4,5 тысячи случаев подобных преступлений были зарегистрированы в Татарстане в прошлом году, их число выросло по сравнению с 2018 годом на 45%. А во время пандемии, всего лишь с января по апрель 2020 года, таких мошенничеств было совершено уже 2 тысячи. Плюс к тому, зарегистрировано 1,5 тысячи краж с банковских счетов — рост по сравнению с предыдущим годом составил 60%. При этом раскрываемость не превышает 10%.

«Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Не будьте наивными! Без профилактики, без бдительности с этой проблемой не справиться», — призвал тогда население прокурор.

По статистике в Татарстане наиболее подвержены влиянию дистанционных мошенников люди в возрасте 30—50 лет. Таких потерпевших до 47%. От 18 до 30 лет — 26%, а вот людей старше 50 лет среди жертв лишь 13%.

И теперь, если верить статистике Finexpertiza, выясняется, что татарстанские «утопающие» в основной своей массе все-таки пытаются спасаться не такими радикальными способами, как полный отказ от сетевых благ.

Людмила Губаева