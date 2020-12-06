В Москве полицейский выстрелом из ружья ранил ребенка

В Москве 33-летний сотрудник патрульно-постовой службы при стрельбе из травматического ружья ранил несовершеннолетнюю девочку. Ребенок доставлен в больницу, сообщает «РИА Новости».

Происшествие случилось в ночь на 6 декабря. О звуках выстрелов в полицию сообщили жители домов по улице Судостроительная.

«По данному факту проводится служебная проверка, по результатам которой виновный сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам», — заявили в управлении информации и общественных связей ГУ МВД по Москве.

Фото: realnoevremya.ru

Виновному грозит до пяти лет лишения свободы по статье 213 УК РФ (Хулиганство). Его начальников привлекут к дисциплинарной ответственности.

В июле в Татарстане полицейский выстрелил в мужчину, который напал на него с вилами.



Татьяна Демина