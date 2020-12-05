На сбой в работе Сбербанка жаловались в Казани и Нижнем Новгороде

Фото: скриншот

В субботу днем в системе Сберанка произошел сбой, из-за которого многие клиенты стали жаловаться на невозможность провести платеж, совершить другую операцию, а 20% утверждали, что не работают все сервисы банка.

По данным сайта Downdetector, пик сообщений пришелся на 16.00 (мск), большинство жалоб приходили из Казани, Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

Источник: скриншот

«Сегодня по техническим причинам ряд клиентов могли столкнуться с затруднениями при проведении операций по картам Visa», — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале банка. В «Сбере» утверждают, что проблемы были устранены к 16.30.

Однако некоторые пользователи сообщили, что по-прежнему не могут получить назад деньги, которые списались с карты, но не дошли до получателя.