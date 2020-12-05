Леонид Слуцкий — о поражении от «Локомотива»: Много необъяснимых ошибок повлияли на результат матча»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал гостевое поражение от «Локомотива» (3:1) и оценил грубые ошибки форварда Ивана Игнатьева и вратаря Никиты Медведева.

— Здесь даже нечего комментировать. К сожалению, мы допустили слишком много грубых необъяснимых ошибок, и они напрямую повлияли на результат матча. Можно ли сказать, что быстрый гол сыграл свою роль и «Рубин» рано отдал владение мячом? Нет, нельзя.

Что касается дисциплинарных мер в отношении Ивана Игнатьева за полученную красную карточку, то они будут согласно положению о штрафах, — сказал Слуцкий.

Также специалист дал свою оценку игры полузащитника Дениса Макарова. По его мнению, низкая результативность футболиста обусловлена проблемами роста.

— Что с Макаровым? Я думаю, это вопросы роста. У него нет стабильного уровня мастерства, как и любого другого молодого футболиста, и иногда он принимает неправильные решения от большого желания забить.

Дал свою оценку Леонид Викторович и игре вратаря Никиты Медведева, который допустил несколько грубых ошибок и поделился, почему решил заменить Юрия Дюпина.

—Частые замены предопределены тем, что есть недовольство вратарями, которые играют. Если каждый из них допускает ошибки, то мы получим двух «вторых вратарей», но если любой игрок допускает какие-то ошибки, он должен гарантировано получать место в стартовом составе, — заключил наставник «Рубина».

Напомним, казанцы после 17 туров в российской Премьер-лиге занимают 9 место в турнирной таблице, набрав 24 очка. Следующую игру «Рубин» проведет с ФК «Тамбов» в гостях. Тамбовская команда проводит домашние встречи в Саранске.