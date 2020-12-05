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Синоптики Татарстана прогнозируют изморозь и до -17°С

05:29, 05.12.2020
Синоптики Татарстана прогнозируют изморозь и до -17°С
Фото: tatarmeteo.ru

В субботу, 5 декабря, в Татарстане ожидается переменная облачность. Метеорологи не ожидают осадков. Местами возможны туман и изморозь.

Ветер переменных направлений слабый, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха будет колебаться от -12°С до -17°С. В Казани она составит от -13°С до -15°С. В Набережных Челнах термометры покажут 13—17 градусов мороза.

Общество Татарстан
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