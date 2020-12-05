Актеры из «Властелина колец» хотят выкупить дом Джона Толкина

Актеры из «Властелина колец», а также другие знаменитости из Великобритании объявили сбор средств для покупки дома автора трилогии Джона Рональда Руэла Толкина. Для этого им потребуется не менее 4 млн фунтов стерлингов.

Они хотят выкупить дом у нынешнего владельца, реконструировать его и разбить сад за зданием, сообщается на сайте проекта.

В проекте участвуют исполнивший роль Гендальфа Иэн Маккелен и Мартин Фримен, сыгравший Бильбо Бэггинса в «Хоббите». Также к ним присоединились шотландская певица Энни Леннокс, Джон Рис-Дэвис (гном Гимли), писательница Джулия Голдинг, канадский художник Джон Хау и бывший архиепископ Кентерберийский Роуэн Уильямс.