В Нижнекамске завели уголовное дело после насильственного удержания 15-летнего подростка в магазине

Следственные органы по требованию прокуратуры возбудили уголовное дело по признакам преступления по статье «Незаконное лишение свободы» (п. «а», «д», ч. 2 ст. 127 УК РФ). Поводом для этого стало заявление жительницы Нижнекамска, которая пожаловалась на сотрудников магазина. Они неправомерно задержали ее сына по подозрению в краже.



Со слов женщины, 6 августа этого года неустановленные сотрудники магазина на проспекте Мира неправомерно задержали ее 15-летнего сына из-за подозрений в краже, которую тот не совершал. Они насильно затащили юношу в помещение магазина и удерживали там в течение двух часов, отобрав рюкзак и мобильный телефон.

Женщина обратилась в полицию с заявлением о привлечении сотрудников магазина к уголовной ответственности. Однако в возбуждении дела там отказали за отсутствием состава преступления.

Фото: realnoevremya.ru



Ранее прокуратура Татарстана в порядке надзора изучила материал проверки по данному факту. Решение об отказе в возбуждении уголовного дела надзорное ведомство признало незаконным и необоснованным. По инициативе прокуратуры материал проверки изъяли из УМВД России по Нижнекамскому району и передали в СУ СК РФ по РТ с требованием о возбуждении уголовного дела. Ведомство контролирует расследование дела, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Татьяна Леухина