На казанские дороги вышел троллейбус, украшенный светодиодной сеткой

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На маршрут №5 «Речной порт — ул. Академика Глушко» в Казани вышел троллейбус, который украсили светодиодной сеткой. Его пассажиров встречает водитель в костюме Деда Мороза. Об этом сообщается на транспортном сайте города.



В преддверии Нового года руководство МУП «Метроэлектротранс» объявило среди своих сотрудников конкурс на лучшее оформление подвижного состава. На маршруты вышли 50 по-новогоднему украшенных единиц транспорта — 33 троллейбуса и 17 трамваев.

Напомним, казанские станции метро тоже готовят к Новому году — так, на станции метро «Проспект Победы» установили новогоднюю фотозону.



Маргарита Головатенко