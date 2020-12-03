Новости общества

12:53 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

На казанские дороги вышел троллейбус, украшенный светодиодной сеткой

12:36, 03.12.2020
На казанские дороги вышел троллейбус, украшенный светодиодной сеткой
Фото: скриншот

На маршрут №5 «Речной порт — ул. Академика Глушко» в Казани вышел троллейбус, который украсили светодиодной сеткой. Его пассажиров встречает водитель в костюме Деда Мороза. Об этом сообщается на транспортном сайте города.

В преддверии Нового года руководство МУП «Метроэлектротранс» объявило среди своих сотрудников конкурс на лучшее оформление подвижного состава. На маршруты вышли 50 по-новогоднему украшенных единиц транспорта — 33 троллейбуса и 17 трамваев.

Напомним, казанские станции метро тоже готовят к Новому году — так, на станции метро «Проспект Победы» установили новогоднюю фотозону.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем