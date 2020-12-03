Новости спорта

12:53 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Агент Эмиля Гарипова подтвердил переход вратаря в московское «Динамо»

12:16, 03.12.2020
Агент Эмиля Гарипова подтвердил переход вратаря в московское «Динамо»
Фото: hawk.ru

Агент Станислав Романов, представляющий интересы вратаря «Авангарда» Эмиля Гарипова, подтвердил переход своего клиента в московское «Динамо».

«Переговоры заняли пару-тройку дней. Насчет его роли в новой команде — это уже будет решать тренерский штаб, и сам Эмиль своей игрой будет показывать, какая у него будет роль в команде. Но я думаю, что его берут не для того, чтобы он сидел на лавке», — сказал Романов.

Фото: hawk.ru

Напомним, ранее появилась информация о желании «Авангарда» обменять Гарипова в другой клуб КХЛ.

Вратарь потерял место в основном составе «Авангарда» после перехода голкипера Шимона Грубеца. Последний раз Гарипов выходил на лед в официальных матчах 1 ноября, когда его команда проиграла в овертайме «Спартаку».

СпортХоккей
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем