Агент Эмиля Гарипова подтвердил переход вратаря в московское «Динамо»

Агент Станислав Романов, представляющий интересы вратаря «Авангарда» Эмиля Гарипова, подтвердил переход своего клиента в московское «Динамо».

«Переговоры заняли пару-тройку дней. Насчет его роли в новой команде — это уже будет решать тренерский штаб, и сам Эмиль своей игрой будет показывать, какая у него будет роль в команде. Но я думаю, что его берут не для того, чтобы он сидел на лавке», — сказал Романов.

Фото: hawk.ru

Напомним, ранее появилась информация о желании «Авангарда» обменять Гарипова в другой клуб КХЛ.

Вратарь потерял место в основном составе «Авангарда» после перехода голкипера Шимона Грубеца. Последний раз Гарипов выходил на лед в официальных матчах 1 ноября, когда его команда проиграла в овертайме «Спартаку».