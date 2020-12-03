В Казани откроется музей истории старообрядчества

В субботу в Казани откроется музей истории старообрядчества, сообщила сегодня на брифинге руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Идея создания этого музея на цокольном этаже Кафедрального собора Казанско-Вятской епархии русской старообрядческой церкви принадлежит главе некоммерческого фонда «Русская старина» Василию Кирилову. Он занимается ремонтом, реставрационными работами в комплексе собора.

Проект нашел поддержку в Казанско-Вятской епархии, республиканских и федеральных органах власти, отметила Галимова. Финансирование осуществлялось из нескольких источников. В здании отремонтировали бойлерную, системы отопления, водоснабжения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В 2018 году федеральный Минкульт направил 8 млн рублей для помещений, где расположилась экспозиция. К их разработке привлекали ведущих специалистов в этой теме из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.

Комплекс включает разделы: «История раскола», «Ранняя история старообрядчества», «Возникновение старообрядческих храмов в Казани, «Старообрядцы-купцы», «Меценаты Казанской губернии», «Казанские святыни».