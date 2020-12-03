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Из российских городов могут убрать СИЗО и колонии

10:36, 03.12.2020 1
Из российских городов могут убрать СИЗО и колонии
Фото: realnoevremya.ru

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко в эфире телеканала «Россия-24» рассказал, что учреждения Федеральной службы исполнения наказаний могут быть вынесены за пределы городов и населенных пунктов. Речь идет о СИЗО и колониях. Об этом пишет «Интерфакс».

Сейчас идет работа над пилотным проектом данного решения, отметил глава Минюста: «Цель этого проекта состоит в том, чтобы оптимизировать все и убрать действительность, связанную с лишением свободы, от наших людей, из наших городов и сформировать отдельные площадки».

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах рассматривается возможность размещения на предприятии «Завод Полимеркварц» участка колонии-поселения для осужденных.

Общество
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:53
    Очередная глупость, которая усложнит условия работы сотрудников ФСИН, следователей, адвокатов, усложнит жизнь родственников с/а. Чтобы суд начал рассматривать дело с арестованным в 9.30, его поднимают и закрывают в сборный бокс в 6 часов. А если его будут привозить из пригорода , по "пробкам", во сколько надо поднять человека ?
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