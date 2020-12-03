Подай заявку до 21 декабря и стань участником Школы 21 в Казани от Сбера

В казанском кампусе Школы 21 продолжается прием заявок для участия в зимних отборочных интенсивах. Школа 21 — бесплатная школа программирования от Сбера. В основе методики обучения лежит метод «равный равному», где участники поочередно выступают как в роли учителя, так и в роли ученика.

Школа 21 в Казани и Москве уже объединила две с половиной тысячи обучающихся как из России, так и из других стран ближнего и дальнего зарубежья. Половина участников ранее не имела опыта программирования. Более 500 участников Школы 21 уже на стажировке или получили работу в крупнейших ИТ-компаниях, таких как Сбербанк, «Тинькофф Банк», «Яндекс», Google, Ozon, «Сибур», «Газпром» и другие.

Стать участником обучения может любой человек в возрасте от 18 лет. Для поступления необходимо зарегистрироваться на сайте 21-school.ru и успешно пройти отборочные испытания — две онлайн-игры и видеоинтервью. После этого у вас откроется возможность записаться на ближайшую онлайн-встречу и пройти «бассейн».

«Бассейн» — это четырехнедельный интенсив по программированию и финальный этап отбора, который участники проходят в кампусе Школы 21. В Казани «бассейны» пройдут с 1 по 26 февраля и с 1 по 26 марта. Заявки на участие принимаются до 21 декабря!

Чем участие в Школе 21 интересно для вас?

— Вы или ваши близкие хотите работать в ИТ-сфере, но не знаете, с чего начать. Для обучения в Школе 21 не нужны результаты ЕГЭ, опыт или профильное образование. Вы начнете с основ.

— Обучение полностью бесплатное, без обязательств. Две обязательные оплачиваемые стажировки входят в программу обучения.

— Вы можете совмещать обучение с работой или учебой в ВУЗе. Школа открыта 24/7 и вы сами выстраиваете свой график обучения.

— В Школе можно освоить практически весь спектр профессий в ИТ: разработка на Java, Net, разработка веб-приложений на Python, Ruby, разработка мобильных приложений, робототехника, машинное обучение, кибербезопасность, компьютерные игры и AR/VR и многое другое

«Люди разных возрастов и социальных прослоек приходят в Школу 21 и получают опыт, который разделяет их судьбу на «до» и «после». Школа 21 — это жизнь в миниатюре, наполненная поражениями и победами, где самое главное качество — это уметь подняться и не сдаваться на пути к своей цели. Для нашей территории наличие кампуса Школы 21 — это огромное преимущество и вклад в дальнейшее устойчивое развитие цифровой экономики», — отмечает Айрат Хасьянов, руководитель филиала Школы 21 в Казани.

Также 10 декабря в 18.00 по московскому времени Школа 21 проведет вебинар (18+). Нам нем вы сможете более подробно узнать о том, что такое «бассейн», какое обучение вас ждет в дальнейшем и как начать карьеру в ИТ.

Регистрация на вебинар: https://21school.timepad.ru/event/1491952/

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»