Новости общества

03:44 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен умер в возрасте 94 лет

03:29, 03.12.2020
Бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен умер в возрасте 94 лет
Фото: elysee.fr

Экс-президент Франции Валери Жискар д'Эстен умер в возрасте 94 лет. Он попал в больницу еще в середине ноября.

Однако 20 ноября бывшего президента выписали, передает радиостанция Europe 1.

Валери Жискар д'Эстен родился в 1926 году в Кобленце на оккупированной Францией территории Германии. Окончил Высшую политехническую школу и Национальную школу администрации, работал министром финансов во время президентства Жоржа Помпиду, был лидером партии Союз за французскую демократию.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем