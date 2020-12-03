Бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен умер в возрасте 94 лет

Экс-президент Франции Валери Жискар д'Эстен умер в возрасте 94 лет. Он попал в больницу еще в середине ноября.

Однако 20 ноября бывшего президента выписали, передает радиостанция Europe 1.

Валери Жискар д'Эстен родился в 1926 году в Кобленце на оккупированной Францией территории Германии. Окончил Высшую политехническую школу и Национальную школу администрации, работал министром финансов во время президентства Жоржа Помпиду, был лидером партии Союз за французскую демократию.