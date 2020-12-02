СМИ: экс-прокурор Нижегородской области может стать главным федеральным инспектором по Татарстану

Экс-прокурор Нижегородской области Вадим Антипов может стать главным федеральным инспектором по Татарстану. Об этом сообщает «Коммерсант».

30 ноября Антипов попрощался с коллективом прокуратуры. Исполняющим его обязанности назначен первый заместитель Вячеслав Рехтин.

На данный момент главным федеральным инспектором по Татарстану является Виктор Демидов, который занимает пост с 23 марта 2020 года.