СМИ: экс-прокурор Нижегородской области может стать главным федеральным инспектором по Татарстану
Экс-прокурор Нижегородской области Вадим Антипов может стать главным федеральным инспектором по Татарстану. Об этом сообщает «Коммерсант».
30 ноября Антипов попрощался с коллективом прокуратуры. Исполняющим его обязанности назначен первый заместитель Вячеслав Рехтин.
На данный момент главным федеральным инспектором по Татарстану является Виктор Демидов, который занимает пост с 23 марта 2020 года.ОбществоВласть Татарстан
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