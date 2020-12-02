Новости общества

10:53 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

СМИ: экс-прокурор Нижегородской области может стать главным федеральным инспектором по Татарстану

10:30, 02.12.2020

Экс-прокурор Нижегородской области Вадим Антипов может стать главным федеральным инспектором по Татарстану. Об этом сообщает «Коммерсант».

30 ноября Антипов попрощался с коллективом прокуратуры. Исполняющим его обязанности назначен первый заместитель Вячеслав Рехтин.

На данный момент главным федеральным инспектором по Татарстану является Виктор Демидов, который занимает пост с 23 марта 2020 года.

Виктор Демидов. Фото: mon.tatarstan.ru
ОбществоВласть Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем